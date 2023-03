Le cabinet de conseil Advancy composé de 230 consultants, 25 associés, vient de réaliser son 3ème OBO après ceux de 2017 et 2021. En forte croissance depuis plus de 20 ans, Advancy entend doubler son chiffre d’affaires à horizon 2028, en accélérant son développement dans les industries chimie, sciences de la vie, pharma, construction, consommation et luxe.



