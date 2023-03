Ardian accompagne Théradial dans sa nouvelle phase de développement

En forte croissance distributeur de dispositifs médicaux dédiés à la dialyse, s’apprête à changer de braquet en invitant Ardian à son capital. Depuis cinq ans et grâce au soutien d’UI Investissement et Bpifrance, le groupe a renforcé sa position sur ses marchés, notamment grâce à l’augmentation de la pénétration de l’expertise historique (dispositifs médicaux), le lancement d’une expertise pharmaceutique avec une équipe dédiée, et l’acquisition de Thema Group en 2019. A noter que les deux investisseurs historiques croient plus que jamais dans l’entreprise et ont décidé de rester en minoritaires.



