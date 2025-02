M&A : Un vent de reprise venu de l’ouest

Les opérations de fusions et acquisitions pourraient connaître un regain d’activité dans les 18 mois à venir, soutenues par plusieurs facteurs macroéconomiques et sectoriels. La clarification des politiques monétaires et réglementaires, notamment aux États-Unis, devrait renforcer la confiance des dirigeants d’entreprises. L’administration américaine plus favorable aux affaires pourrait encourager davantage de transactions nationales et cross border. De plus, la baisse des taux d’intérêt et la stabilisation de l’inflation créent un environnement propice à l’augmentation des activités de M&A pour permettre de simplifier des portefeuilles d’entreprises. Huit professionnels aguerris nous livrent leur sentiment en ce début d’année 2025. Morceaux choisis



