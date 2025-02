La santé : la dynamique se poursuit en 2025 et pourrait s’accélérer en 2026

Stimulé par la démographie, l’épidémiologie et l’innovation, le secteur de la santé représente entre 12% et 14% du PIB en France contre 18% aux Etats-Unis. 2024 n’a pas fait exception. D’ailleurs c’est dans ce secteur (cession d’opella par Sanofi) que la plus grosse opération de M&A a vu le jour dans l’Hexagone. Mais le secteur recouvre des activités très différentes avec des enjeux de croissance et de financement bien différents. La révolution digitale et les différentes crises traversées obligent les investisseurs à adapter leur modèle. Huit spécialistes du secteur ont accepté de revenir sur les mutations du secteur et imaginer l’avenir avec optimisme et réalisme.



