La vie sous LBO en 2025

Après une année 2024 marquée par un volume d’opérations supérieur à ce que l’on pouvait attendre et un nombre de Build-up record, la dynamique transactionnelle semble se poursuivre en 2025 alors que l’inflation se stabilise. Mais d’autres sujets notamment fiscaux pourraient perturber cette dynamique. Autour d’Alexis Dupont, Directeur Général de France Invest, huit professionnels et dirigeants parmi les plus actifs du marché ont accepté de nous livrer leur vision du marché. Morceaux choisis.



