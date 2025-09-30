Dans un environnement économique chahuté, le Private Equity poursuit son ascension

Après une année 2024 de transition où les taux d’intérêt et l’inflation ont baissé, l’activité transactionnelle est repartie avec de nombreuses opérations de grande taille au premier semestre et un nombre croissant de Build-Up sur le marché européen. Gros bémol toutefois, les distributions, en pourcentage de la valeur liquidative, ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de dix ans. Ce qui rend toujours compliquée les levées de fonds. Les LPs se veulent toujours plus sélectifs et analysent finement la capacité des GPs à créer de la valeur pour leurs participations. État des lieux d’un marché.



