Le Private Equity contribue plus que jamais à l’éclosion d’ETI

Malgré des vents contraires, les PME/ETI continuent de se développer, de s’adapter et de croître. Dans un environnement à faible croissance, les stratégies de croissance externe n’ont jamais été aussi nombreuses car les fonds de LBO qui ont réalisé des acquisitions à des multiples élevés n’ont d’autres choix que de privilégier les Build-Up, pour bénéficier d’un effet relutif et de faire croître leurs participations. Ce phénomène n’est pas nouveau. Et d’ailleurs les fonds contribuent largement au développement des PME de notre pays pour les faire grandir et devenir des ETIs, capables de conquérir des marchés à l’international. Parce qu’elles contribuent largement à la création d’emplois (25% de l’emploi privé en France) tout en conservant un ancrage local, elles constituent une chance pour notre pays. Un “ETI Business Act” vient d’ailleurs d’être proposé par un collectif d’entrepreneurs pour favoriser leur essor. Au cours d’une heure trente de débats animés, neuf professionnels aguerris du Private Equity reviennent sur le contexte et imaginent l’avenir de nos PME/ETI avec un certain optimisme.



