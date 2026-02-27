Classemnt LBO Palmarès LBO 2023-2025 par Magazine des Affaires 27 février 2026 27 février 2026 IdentifiantMot de passe mot de passe oublié? Connexion Entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Retour au formulaire de connexion Récupérer Vous devez être connecté pour voir le contenu Article précédent Le manque de liquidité dope le marché secondaire Vous pouvez également aimer Palmarès Private Equity 2022-2024 24 février 2025 Palmarès Private Equity 2021/2023 28 février 2024 Palmarès Private Equity 2020/2022 23 mars 2023 Palmarès exclusif du Capital développement en 2020 12 janvier 2020 Palmarès Private Equity 2019/2021 5 janvier 2020