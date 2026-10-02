Dossier LBODossier M-A IA, transformation & révolution par Magazine des Affaires 2 octobre 2026 2 octobre 2026 IdentifiantMot de passe mot de passe oublié? Connexion Entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Retour au formulaire de connexion Récupérer Vous devez être connecté pour voir le contenu Article précédent 3 questions à : Virginie THEVENOT et Grégory Berkovicz, associés chez GB2A Article suivant L’IA est-elle créatrice de valeur pour les PME et les ETI? Vous pouvez également aimer 23 avril 2026 Le manque de liquidité dope le marché secondaire 27 février 2026 Les Continuation Funds se développe parce qu’ils offrent... 30 septembre 2025 Cap vers les 4000 Md$ en 2025 ? 27 juin 2025 Private Equity: les indicateurs positivement orientés en 2024 3 avril 2025 M&A : les règles du jeu en 2025 24 février 2025 Le PE devrait encore grandir au sein de... 21 novembre 2024 Le non-coté prêt à engager 110 Md€ dans... 22 octobre 2024 La création de valeur des entreprises détenues par... 8 avril 2024 2024, une année plus propice aux transactions en... 28 février 2024