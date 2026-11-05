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    QUAERO CAPITAL : le project finance comme accélérateur de croissance des infrastructures européennes

    par Magazine des Affaires

    QUAERO CAPITAL : le project finance comme accélérateur de croissance des infrastructures européennes.

    Plus de 2,7 Md€ levés, plus de 7 Md€ de CAPEX financés depuis 2016 : Quaero Capital s’est imposé comme un acteur singulier du marché, avec une stratégie qui mise sur le financement de projets, la construction de plateformes et le développement d’actifs dans l’énergie, le numérique, les transports et l’environnement.

    Comment Quaero transforme-t-il le financement de projets en moteur de création de valeur ?

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