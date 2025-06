2025 consacre encore et toujours le M&A transformation

Dans un environnement économique fluctuant, les groupes du CAC 40 surprennent année après année, par leur capacité d’adaptation. En 2024, 25 sociétés de l’indice ont poursuivi leur croissance tout en maintenant leur rentabilité. TotalEnergies, LVMH et BNPParibas registrent, cette année, encore les plus fortes rentabilités, mais tous les secteurs ont poursuivi leur mue, qui passe souvent par des acquisitions, des cessions et des nouveaux business models. Ainsi, les groupes industriels réinventent leurs achats et adaptent leur production à un monde durable. L’automobile et l’immobilier continuent de souffrir et se transformer mais toutes les sociétés ont poursuivi leur activité M&A. Spécialistes des transactions et de la transformation des groupes, les équipes d’Alvarez & Marsal analysent pour nous les grandes tendances 2024 et à venir.