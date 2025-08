28 entreprises industrielles de plus de 100 salariés ont fait défaut en France

Alors que la France était l’un des pays les plus désindustrialisés, l’Hexagone avait stoppé l’hémorragie entre 2017 et 2023 avant de retomber dans ses travers. Au premier semestre 2025, Trendeo a enregistré 23 fermetures d’usines, et 35 au semestre précédent. Soit deux semestres d’affilée dans le rouge, ce qui n’était pas arrivé depuis neuf ans. 28 entreprises industrielles de plus de 100 salariés ont fait défaut principalement dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’automobile et de la métallurgie. L’industrie européenne souffre à cause d’un coût de l’énergie trois à quatre fois supérieur à ceux en Chine ou aux États-Unis. Etat des lieux.



