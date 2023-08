Qualium vient de finaliser la levée de son 3ème fonds, Qualium Fund III, au-dessus de l’objectif initial, à 535 M€ et pour lequel 5 investissements ont d’ores et déjà été réalisés (Constellation, Recocash, VERDOT Ips², AmeXio et REALEASE Capital). La société de gestion évoque son engagement extra-financier de longue date.



