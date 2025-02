La dernière énquête réalisée par le METI et la banque Palatine auprès de 1200 ETI et de la Banque Palatine est riche d’enseignements. Alors que l’année 2024 s’est achevée par des résultats en berne pour près de la moitié des ETI et des perspectives incertaines, la volonté de réaliser des acquisitions reste élevée. Revue de détails.



