ALBA INFRA PARTNERS : l’ambition de faire émerger les champions européens de l’infrastructure !

Quatrième portrait de notre série spéciale InfraWeek, après InfraVia, Eurazeo Infrastructure et Quaero Capital. Créé par une équipe issue de 3i Infrastructure, ALBA Infra Partners entend imposer sa marque sur le marché européen. Plateformes paneuropéennes, investissements industriels, partenariats stratégiques : le fonds mise sur le changement d’échelle pour accélérer le développement des infrastructures de demain. Qui est ALBA ? Quelle stratégie ? Quels deals ? Quelles ambitions ? Le Magazine des Affaires décrypte les ressorts de cette nouvelle plateforme d’investissement. La série continue. Et les grands acteurs de l’infrastructure n’ont pas fini de faire parler d’eux !



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