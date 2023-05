L’équipe qui a réalisé plus de 50 opérations d’investissement en 2022 continue sa marche en avant. Avec déjà plus de 3,7Mds€ d’actifs sous gestion (+ 22% en un an), Andera Partners se rapproche désormais de son objectif 2025 de 4 Mds€ sous gestion et vise désormais 8 Mds€ à horizon 2028.Les sociétés de son portefeuille comptent 40.000 salariés et ont créé 3.000 emplois l’an passé.



