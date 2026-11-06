ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS : 33,8 Md€ sous gestion et une nouvelle offensive dans l’infrastructure !

Sixième portrait de notre série spéciale InfraWeek, après InfraVia, Eurazeo Infrastructure, Quaero Capital, ALBA Infra Partners et Cube Infrastructure Managers. Acteur incontournable du capital-investissement en infrastructures, Antin Infrastructure Partnerspoursuit son développement autour de trois stratégies complémentaires : Flagship, Mid Cap et NextGen. Énergie, environnement, numérique, transport, infrastructures sociales : le groupe déploie une approche de création de valeur fondée sur la transformation opérationnelle des actifs, leur développement et leur changement d’échelle. Avec 33,8 Md€ d’actifs sous gestion et un historique de performance revendiqué de 2,5 fois le capital investi en multiple brut sur ses sorties Flagship, Antin entend conjuguer discipline d’investissement et ambitions internationales. Qui est Antin ? Quelle stratégie ? Quels deals ? Quelles performances ? Quels relais de croissance ? Le Magazine des Affaires décrypte les ressorts de cette plateforme devenue un poids lourd européen de l’infrastructure. La série continue. Et les grands acteurs de l’infrastructure n’ont pas fini de faire parler d’eux !

Merci aux équipes d’Antin Infrastructure Partners, et notamment à Alain Rauscher, Stéphane Ifker, Sébastien Lecaudey



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