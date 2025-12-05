Antin Infrastructure Partners, toujours aussi performant en 2025

Les Actifs sous gestion du premier fonds d’infrastructure ont continué de progresser en 3e trimestre 2025 à 33,3 Md€. Soit une hausse de 3,2% sur les douze derniers mois. Tous les fonds ont continué d’afficher des performances conformes ou supérieures aux prévisions, avec des hausses de multiple brut enregistrées au troisième trimestre 2025 pour les fonds phares IV et V ainsi que pour le fonds Mid Cap I. Trois nouveaux investissements ont été signés au cours du trimestre : Aquavista et Swiftair (fonds Mid Cap I), et Matawan (fonds NextGen I). Les engagements des fonds Mid Cap I et NextGen I ont progressé au troisième 2025 pour atteindre respectivement 67% et 61%, contre 50% et 58% précédemment.



