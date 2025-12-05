  • Bonjour, visiteur |
  • Connexion / Inscription
    • Accueil Actualités Antin Infrastructure Partners, toujours aussi performant en 2025
    ActualitésCorporateINFRAInfrastructure

    Antin Infrastructure Partners, toujours aussi performant en 2025

    par Magazine des Affaires
    Alain Rauscher

    Alain Rauscher

    Les Actifs sous gestion du premier fonds d’infrastructure  ont continué de progresser en 3e trimestre 2025 à 33,3 Md€. Soit une hausse de 3,2% sur les douze derniers mois. Tous les fonds ont continué d’afficher des performances conformes ou supérieures aux prévisions, avec des hausses de multiple brut enregistrées au troisième trimestre 2025 pour les fonds phares IV et V ainsi que pour le fonds Mid Cap I. Trois nouveaux investissements ont été signés au cours du trimestre : Aquavista et Swiftair (fonds Mid Cap I), et Matawan (fonds NextGen I). Les engagements des fonds Mid Cap I et NextGen I ont progressé au troisième 2025 pour atteindre respectivement 67% et 61%, contre 50% et 58% précédemment.

    Vous devez être connecté pour voir le contenu

    Vous pouvez également aimer

    Les Investissements dans les ENR ont atteint 807...

    Les propositions de Geneo à L’état

    Les ETI, poumon de l’économie française

    Ardian lève 20 Md$ pour soutenir les infrastructures...

    Le Capital Investissement poursuit son rôle moteur dans...

    Cinven valorise Artefact 1,1 Md€

    Parquest vend Sopral au leader britannique IPN

    Les Continuation Funds se développe parce qu’ils offrent...

    Les fonds ajustent leurs stratégies d’investissement face à...

    Tikehau Capital lève un fonds de continuation de...