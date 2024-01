Auchan-Intermarché reprennent 313 points de vente de Casino pour 1,35 Md€

Casino entre en négociations exclusives pour céder la quasi-totalité de son parc de magasins de grande taille, soit 313 points de vente, à deux acteurs de la grande distribution en France : Les Mousquetaires/Intermarché et Auchan. Les deux enseignes, respectivement 3e et 5e acteurs du marché de la distribution alimentaire, s’engagent à reprendre l’intégralité des salariés. L’opération est subordonnée à sa restructuration financière en cours et pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2024.



