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    Belambra : le pari d’Antin sur une nouvelle génération d’infrastructures

    par Magazine des Affaires

    Le spécialiste européen des infrastructures Antin Infrastructure Partners crée la surprise en reprenant Belambra auprès du groupe Caravelle. Derrière une transaction dont le montant n’a pas été dévoilé mais estimée entre 500 et 550 millions d’euros, se cache pourtant une logique implacable : la prochaine génération d’infrastructures ne sera plus seulement constituée de réseaux électriques, de data centers ou d’autoroutes, mais aussi d’entreprises de services disposant d’actifs rares, d’une forte capacité de génération de cash et d’importants leviers de création de valeur opérationnelle. Décryptage d’une opération qui pourrait faire date.

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