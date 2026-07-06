Bridgepoint accélère son expansion mondiale avec le rachat de Kayne Anderson Real Estate

Le paysage mondial des marchés privés s’apprête à connaître un nouveau mouvement de consolidation d’envergure. Le groupe britannique Bridgepoint Group plc a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir Kayne Anderson Real Estate (KARE), l’un des acteurs spécialisés les plus reconnus de l’immobilier alternatif aux États-Unis. Une opération structurante qui propulse le gestionnaire vers une nouvelle dimension, avec une plateforme élargie représentant environ 117 milliards de dollars d’actifs sous gestion.



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