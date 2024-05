Bump et la Banque des Territoires mobilisent 100M€ pour déployer 10 000 points de charge

Après avoir levé 180 millions d’euros en 2022 auprès de DIF Capital Partners, le spécialiste des infrastructures de recharge, Bump, s’associe à la Banque des Territoires pour accélérer son développement et fournir 10 000 bornes supplémentaires.

Fondé en 2020 par deux entrepreneurs, François Oudot (Alan, Sigfox) et François Paradis (Vinci Energies), Bump est un acteur français de la mobilité décarbonée, combinant expertise dans les infrastructures et dans l’IoT. Bump installe sans financement des bornes de recharge pour les gestionnaires de flotte, les établissements recevant du public, les foncières tertiaires, et garantit leur exploitation et leur maintenance clés en main pour favoriser la transition vers une mobilité durable. Evoluant dans un secteur en plein boom, la PME avait réussi à lever la coquette somme de 180 M€ en septembre 2022 auprès de DIF Capital Partners et enregistre une croissance exponentielle. Il faut dire que Bump a de quoi séduire. Son modèle ne nécessite aucun investissement de la part des entreprises et leur offre de nouvelles solutions pour effectuer leur transition vers la mobilité électrique. Cette offre se décline dans une formule sans investissement de la part des entreprises, et un simple paiement à l’usage. L’offre de BUMP associe les fonctions d’un Charging Point Operator avec des propositions de services innovants utiles à la bonne gestion des flottes d’entreprises. Plusieurs entreprises ont choisi de bénéficier de ces services dont Socotec pour ses flottes de véhicules légers ou DPD pour du poids lourd mais aussi les magasins et sites de grande distribution tels que les supers et hypermarchés U et Monoprix seront également concernés, ainsi que des centres logistiques et des foncières, comme l’Hôtel de Logistique Urbain.

25 000 bornes d’ici à 2030

Mais pour poursuivre sa croissance, l’expert en infrastructures de recharge a choisi de s’associer à la Banque des Territoires pour accélérer le déploiement de solutions de recharge performantes à destination des flottes de véhicules électriques des professionnels. Une société commune sera dotée par BUMP et la Banque des Territoires jusqu’à 100 M€ et permettra de construire des stations de recharge à destination des flottes d’entreprises nouvellement passées à l’électrique. François Oudot, CEO de Bump, ne cache pas ses ambitions : « Notre plan de déploiement stratégique visant à déployer 25 000 bornes de recharge d’ici à 2030. Ensemble, nous sommes en mesure d’accélérer la mise en place de solutions de recharge adaptées, contribuant ainsi concrètement à un avenir plus durable”. Pour Pierre Aubouin, Directeur du département Infrastructure et Mobilité à la Direction de l’Investissement de la Banque des Territoires, la création de cette Joint Venture est un moyen d’accélérer la transition énergétique ? “ Avec Bump, nous contribuons à diversifier les lieux d’implantation des bornes de recharge dans les territoires et à proposer des modèles économiques innovants et adaptés aux flottes professionnelles de véhicules électriques”. A suivre…■ O.B