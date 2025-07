Cap vers les 4000 Md$ en 2025 ?

Une plus grande clarté macroéconomique pourrait stimuler les fusions-acquisitions en 2025. Selon la dernière étude de Goldman Sachs sur les perspectives du M&A dans le monde, les Corporate seraient passé du statut de vendeurs à celui d’acheteurs ces derniers mois et ce malgré des taux d’intérêt élevés et une incertitude réglementaire inhabituellement élevée. Ces derniers mois, les acheteurs ont représenté 71 % de l’ensemble des transactions. Cela reflète des bilans solides et une volonté de renouveler les portefeuilles rapidement. On notera que les grandes transactions américaines de grande envergure prennent près de deux fois plus de temps à conclure qu’il y a dix ans.



