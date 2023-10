Carlyle cède Saverglass 1,29 Md€

Au terme d’une enchère menée par Rothschild & Co, le verrier picard de 739 M€ de chiffre d’affaires, détenu par Carlyle depuis 2016, a été repris par l’Australien Orora, spécialiste du packaging. L’acquéreur a ainsi déjà identifié 15 M€ de synergies d’Ebitda par les simples optimisations opérationnelles, de coût et de réseau. Grace à cette acquisition Orora va faire son entrée sur le marché européen, qui représentera 23 % de ses recettes et soigner sa rentabilité, qui augmentera de 70%.



