CD&R donne naissance au plus gros LBO jamais réalisé en France

Sanofi et CD&R sont entrés en négociations exclusives en vue de la vente et de l’achat potentiel d’une participation de contrôle de 50 % dans Opella. Sanofi resterait un actionnaire important, soutenant Opella dans sa croissance future et sur la voie de l’indépendance. Ensemble, CD&R et Sanofi soutiendront la stratégie de croissance d’Opella en tant qu’entreprise de santé grand public, mondiale et en pleine croissance. Bpifrance devrait participer en tant qu’actionnaire minoritaire avec une participation d’environ 2%.



