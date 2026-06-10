  • Bonjour, visiteur |
  • Connexion / Inscription
    • Accueil CAC 40 Comment Carrefour, Danone, L’Oréal, LVMH, Hermès, Kering et Pernod Ricard s’adaptent à la transformation de la consommation mondiale ?
    CAC 40Corporate

    Comment Carrefour, Danone, L’Oréal, LVMH, Hermès, Kering et Pernod Ricard s’adaptent à la transformation de la consommation mondiale ?

    par Magazine des Affaires

    Après avoir bénéficié pendant plusieurs décennies de la mondialisation, de l’essor des classes moyennes et du développement du commerce numérique, les grands groupes français de la consommation abordent un nouveau cycle stratégique. La croissance mondiale ralentit, les comportements d’achat évoluent rapidement et les consommateurs arbitrent davantage entre recherche de valeur, santé, expérience et montée en gamme. Dans ce contexte, les géants du secteur ne se différencient plus uniquement par leurs produits ou leurs réseaux de distribution. Leur avantage compétitif repose désormais sur la puissance de leurs marques, leur maîtrise des données clients et leur capacité à créer des expériences personnalisées à l’échelle mondiale. Revue de détails.

    Vous devez être connecté pour voir le contenu

    Vous pouvez également aimer

    Thales et Safran s’imposent parmi les grands bénéficiaires...

    Mobilité du futur : les nouveaux relais de...

    Infrastructures, bâtiments intelligents et mobilité : les nouveaux...

    Santé : la prochaine décennie sera celle de...

    Comment les champions français préparent la prochaine vague...

    TotalEnergies, Air Liquide, ArcelorMittal, Engie et Veolia au...

    Les banques françaises face au modèle américain :...

    CAC 40 : les nouveaux moteurs de croissance...

    A quoi ressemblera le M&A en 2030 ?

    Ursula von der Leyen appelle à accélérer l’électrification...