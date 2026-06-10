Comment Carrefour, Danone, L’Oréal, LVMH, Hermès, Kering et Pernod Ricard s’adaptent à la transformation de la consommation mondiale ?

Après avoir bénéficié pendant plusieurs décennies de la mondialisation, de l’essor des classes moyennes et du développement du commerce numérique, les grands groupes français de la consommation abordent un nouveau cycle stratégique. La croissance mondiale ralentit, les comportements d’achat évoluent rapidement et les consommateurs arbitrent davantage entre recherche de valeur, santé, expérience et montée en gamme. Dans ce contexte, les géants du secteur ne se différencient plus uniquement par leurs produits ou leurs réseaux de distribution. Leur avantage compétitif repose désormais sur la puissance de leurs marques, leur maîtrise des données clients et leur capacité à créer des expériences personnalisées à l’échelle mondiale. Revue de détails.



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