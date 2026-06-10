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    Comment les champions français préparent la prochaine vague de croissance

    par Magazine des Affaires

    L’économie mondiale entre dans un nouveau cycle technologique dont l’intelligence artificielle constitue le principal moteur. Cette transformation dépasse largement le seul secteur technologique. Elle redéfinit les modèles économiques, les chaînes de valeur industrielles, les infrastructures numériques et les modes de production de l’ensemble des entreprises. Certains groupes du CAC 40 occupent une place stratégique. Qu’il s’agisse d’accompagner la transformation des entreprises, de fournir les infrastructures de connectivité, de développer les logiciels industriels de nouvelle génération, de produire les composants électroniques indispensables à l’économie numérique ou encore de garantir la confiance et la conformité des systèmes, ces entreprises se retrouvent au cœur des investissements qui façonneront la prochaine décennie. La question est de savoir quels acteurs seront capables de capter durablement la valeur créée par cette révolution. À cet égard, Capgemini, Dassault Systèmes, Orange, Publicis, STMicroelectronics, Teleperformance et Bureau Veritas disposent de positions concurrentielles intéressantes. Explications.

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