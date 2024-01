Comment se Transforme t-on?

Par Marc Antoine Cabrelli, Managing Director chez June Partners

Plusieurs points sont à prendre en compte lorsqu’on met en route un projet de transforma[1]tion. En premier lieu, il est nécessaire de définir les objectifs et les jalons précis du programme de transformation et de chacun des chantiers qui constitueront la feuille de route. Dès le démarrage, cette formalisation des objectifs permet de clarifier les messages et le sens à donner au projet, limiter les risques de s’écarter de la cible initialement prévue, notamment sur un projet à horizon 12 ou 18 mois, s’interroger sur l’attention à porter aux multiples difficultés connexes soulevées par les contributeurs au projet.



