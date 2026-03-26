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    Contre vents et marées, le secteur de la Santé poursuit sa dynamique

    par Magazine des Affaires

    Par sa résilience et son a-cyclisme, le secteur fait figure de valeur refuge pour les investisseurs. Il représente chaque année entre 15% à 20% des transactions M&A selon les zones géographiques. Les Etats-Unis restent de loin le marché le plus dynamique et le plus mâture mais la Chine avance à pas de géant au cours depuis quelques années. L’Europe qui a un savoir-faire et une capacité d’innovation importante tente également de rattraper son retard en finançant plus largement quelques pépites mais se trouve également ralentie par des contraintes réglementaires. Mais au-delà de la dynamique transactionnelle, quelques tendances se sont confirmées en 2025 comme la relocalisation de certaines chaînes d’approvisionnement ou encore la digitalisation ou encore l’utilisation de l’IA. Etats des lieux avec quelques-uns des meilleurs spécialistes du secteur.

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