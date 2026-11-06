CUBE INFRASTRUCTURE : le « Buy & Grow » pour transformer les infrastructures essentielles !

Nouveau portrait de notre série spéciale InfraWeek, consacrée aux grands acteurs de l’investissement dans les infrastructures. Créé en 2007, Cube Infrastructure Managers s’est imposé comme un spécialiste européen du mid-market avec une stratégie singulière : prendre des positions dans des plateformes d’infrastructures essentielles, puis accélérer leur développement grâce à une gestion active et des acquisitions ciblées. Fibre, transports publics, transition énergétique : le fonds mise sur le « Buy & Grow » pour faire grandir ses participations et construire des acteurs de référence à l’échelle européenne. Avec plus de 4,4 Md€ levés et une cinquantaine de plateformes accompagnées, Cube revendique une approche industrielle de la création de valeur. Qui est Cube ? Quelle stratégie ? Quels deals ? Quelles performances ? Quelles ambitions ? Le Magazine des Affaires décrypte les ressorts de cette plateforme d’investissement. La série continue. Et les grands acteurs de l’infrastructure n’ont pas fini de faire parler d’eux !

Merci aux équipes de Cube Infrastructure Managers : Renaud de Matharel (Chairman & CEO), Emmanuel Rogy (Deputy CEO) et Stéphane Calas (Partner, Head of Financing & Operational Control), Julie Bonamy



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