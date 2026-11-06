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    CUBE INFRASTRUCTURE : le « Buy & Grow » pour transformer les infrastructures essentielles !

    par Magazine des Affaires

     

    Nouveau portrait de notre série spéciale InfraWeek, consacrée aux grands acteurs de l’investissement dans les infrastructures. Créé en 2007, Cube Infrastructure Managers s’est imposé comme un spécialiste européen du mid-market avec une stratégie singulière : prendre des positions dans des plateformes d’infrastructures essentielles, puis accélérer leur développement grâce à une gestion active et des acquisitions ciblées. Fibre, transports publics, transition énergétique : le fonds mise sur le « Buy & Grow » pour faire grandir ses participations et construire des acteurs de référence à l’échelle européenne. Avec plus de 4,4 Md€ levés et une cinquantaine de plateformes accompagnées, Cube revendique une approche industrielle de la création de valeur. Qui est Cube ? Quelle stratégie ? Quels deals ? Quelles performances ? Quelles ambitions ? Le Magazine des Affaires décrypte les ressorts de cette plateforme d’investissement. La série continue. Et les grands acteurs de l’infrastructure n’ont pas fini de faire parler d’eux !

    Merci aux équipes de Cube Infrastructure Managers : Renaud de Matharel (Chairman & CEO), Emmanuel Rogy (Deputy CEO) et Stéphane Calas (Partner, Head of Financing & Operational Control), Julie Bonamy

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