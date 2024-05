Décarbonation – l’Europe face à sa New Frontier : comment dépasser les obstacles ?

Les conditions actuelles (inflation, montée des taux, etc.) portent un coup au momentum créé à la sortie du COVID entre les annonces d’aides pour le Green Deal, la hausse des prix de l’énergie et la volonté politique de regagner en souveraineté industrielle. La situation de l’hydrogène illustre les obstacles pavant la voie de cette Nouvelle Frontière pairant climat et industrie. Les signaux réglementaires doivent rassurer l’appétit des investisseurs sur la pertinence du « green premium » requis pour ces projets.

Par Mathias Dantin, associé, avocat aux barreaux de Paris & New York, Herbert Smith Freehills Paris



