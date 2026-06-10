Défaillances : les fragilités se déplacent vers les PME, les services et certaines activités de proximité

Les chiffres publiés par Altares pour le premier trimestre 2026 montrent que cette normalisation dépasse largement un simple retour à la situation d’avant-crise. Avec près de 19 000 procédures collectives ouvertes au premier trimestre et plus de 71 000 défaillances recensées sur douze mois glissants, la France atteint un niveau inédit depuis plus d’une décennie. Plus préoccupant encore, la hausse ne touche plus seulement les très petites entreprises traditionnellement les plus fragiles. Elle gagne désormais les PME structurées, les entreprises de services et certains acteurs historiques du commerce, faisant peser une menace sur plus de 75 000 emplois.



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