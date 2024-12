Détail des défaillances d’entreprises au 3 ème trimestre 2024 dans les régions

Bretagne, Normandie et l’Île-de-France sont les mauvais élèves du trimestre.

C’est ainsi le cas de la Bretagne avec + 38,3 %. Le Finistère se distingue et enregistre une faible hausse de 4 %. La Normandie accuse une augmentation de 32 %. Si les défaillances se stabilisent dans la Manche, elles s’envolent en revanche dans l’Eure. L’Île-de-France est également sur le podium avec une augmentation de 31 % ; une dégradation tirée par l’Essonne, la Seine-etMarne, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise. À l’inverse, Corse et Centre Val de Loire offrent une forte résistance. A l’inverse la Corse affiche un sensible recul (- 9 %). La Haute-Corse passe au vert en comparaison d’un été 2023 qui avait été compliqué, contrairement à la Corse du Sud qui dérape de près de 30 %. Le Centre Val de Loire est quasiment à l’équilibre (1 %).



