Eolien en mer : la France accélère

En 2024, la France a connu une année particulièrement active dans le domaine de l‘éolien en mer, avec la mise en service de 1 GW de nouvelles capacités, l’attribution des deux premiers appels d’offres de parcs éolien flottant commerciaux d’une capacité de 250 MW (AO5) et 500 MW (AO6) et l’annonce de 2 nouveaux appels d’offres AO9 (2,5 GW) et AO10 (9,2 – 10 GW). Comme le rappelle la dernière étude « Offshore WindEnergy in France » de KPMG, le pays a attribué 5,34 GW de projets, dont 1,5GW déjà mis en service et connecté au réseau. Etat des lieux.



