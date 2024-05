Sous l’impulsion d’ICG Infra, le groupe a connu une forte croissance et doublé son Ebitda depuis 2019. Aujourd’hui, Groupe OCEA détient et exploite plus de 4 millions de sous-compteurs d’eau et de chauffage et entend accélérer sa croissance via le développement de solutions d’énergie durable et à l’accélération de la digitalisation des services clients.



