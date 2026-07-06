Hogan Lovells Cadwalader : la fusion qui redessine la hiérarchie mondiale des cabinets d’avocats d’affaires

En réunissant plus de 3 200 avocats sur trois continents, Hogan Lovells et Cadwalader, Wickersham & Taft donnent naissance au plus important rapprochement jamais réalisé entre deux cabinets d’affaires internationaux. Au-delà de l’effet d’annonce, cette opération illustre une transformation profonde du marché juridique mondial : dans un environnement marqué par la complexification des opérations, la montée des exigences réglementaires et l’internationalisation des flux de capitaux, la taille n’est plus seulement un facteur de prestige ; elle devient un avantage concurrentiel déterminant.



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