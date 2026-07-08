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    Hogan Lovells Cadwalader : Le bureau de Paris parmi les bénéficiaires de la fusion

    par Magazine des Affaires

    Le rapprochement entre Hogan Lovells et Cadwalader marque l’une des opérations les plus structurantes de ces dernières années dans le monde des cabinets d’avocats d’affaires. Au-delà de la création d’une plateforme internationale de tout premier plan, cette fusion redessine les équilibres du marché et ouvre de nouvelles perspectives de développement pour plusieurs bureaux stratégiques, au premier rang desquels figure Paris. Renforcement des expertises, accès privilégié au marché américain et accélération des opérations transatlantiques : le bureau parisien apparaît comme l’un des grands bénéficiaires de cette nouvelle configuration.

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