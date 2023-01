Hydrogène : Air Liquide et Siemens Energy créent une coentreprise pour produire des électrolyseurs

Le groupe de gaz industriels français Air Liquide et le groupe allemand Siemens Energy accélèrent dans l’hydrogène et créé une coentreprise dédiée à la production en série dans une usine à Berlin d’électrolyseurs destinés à fabriquer de l’hydrogène renouvelable. Le début de la production est prévu au second semestre 2023 « avec une montée en puissance vers une capacité annuelle de trois gigawatts d’ici 2025 ». Dans le détail, Siemens Energy détiendra 74,9% de cette coentreprise et Air Liquide le quart restant.



