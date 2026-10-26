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    IA : pourquoi les entreprises doivent réfléchir avant d’acheter

    par Magazine des Affaires

    L’intelligence artificielle s’impose comme un nouveau moteur des opérations de croissance externe, bien au-delà des seules entreprises technologiques. Mais faut-il nécessairement acquérir pour maîtriser ces capacités ? Dans une étude, BCG invite les dirigeants à arbitrer entre acquisition, développement interne, partenariat et solutions disponibles sur étagère. L’enjeu : acheter un véritable avantage concurrentiel, plutôt qu’une technologie susceptible d’être rapidement banalisée.

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