Inflation ravivée, croissance fragilisée

Si en 2025, l’économie mondiale a plutôt bien résisté aux inquiétudes créées par la nouvelle politique douanière américaine. Le commerce mondial a déjoué les pronostics, progressant de +3,6 % en moyenne annuelle, après +3,3 % en 2024. L’économie américaine a continué de croître (+2,1 % après +2,8 %), entraînée par les investissements massifs dans l’intelligence artificielle et les valorisations galopantes des entreprises du secteur. En Europe, malgré les vents contraires liés à la hausse des droits de douane américains et à la concurrence chinoise, les économies ont, bon gré mal gré, réussi à enclencher la reprise en 2025 pour atteindre atteint +0,9 % en 2025 dans les quatre principales économies de la zone euro (après +0,7 %). Mais dans sa dernière note de conjoncture, l’INSEE anticipe une inflation au-delà de 3 % d’ici juin dans la zone euro comme aux États-Unis.



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