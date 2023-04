Après une première opération de LBO réussie avec Ciclad en 2016, le groupe d’infogérance et d’infrastructures IT, a poursuivi son histoire de croissance avec LBO France en 2019. Trois ans plus tard, et forts de ces succès, l’ESN choisit finalement HLD pour l’accompagner dans son développement. La société vise ainsi un doublement de son chiffre d’affaires à 100 millions d’euros dès 2024.



