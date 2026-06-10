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    Infrastructures, bâtiments intelligents et mobilité : les nouveaux relais de croissance

    par Magazine des Affaires

    La prochaine décennie devrait être marquée par un retour en force des investissements dans les infrastructures, les bâtiments et les équipements industriels. Transition énergétique, électrification, intelligence artificielle, modernisation des réseaux et évolution des usages immobiliers créent un environnement particulièrement favorable aux acteurs capables de construire, équiper et exploiter les infrastructures du futur. Après une décennie dominée par le numérique, la croissance repose de plus en plus sur des actifs réels : réseaux électriques, centres de données, infrastructures de transport, rénovation des bâtiments et équipements industriels. Cette dynamique bénéficie directement aux acteurs de la construction, des infrastructures et de l’efficacité énergétique, dont les expertises deviennent essentielles à la décarbonation de l’économie et à la réindustrialisation de l’Europe.

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