Selon la dernière étude Infrastructure Investor’s LP Perspectives 2024 Study, plus de 40 % des investisseurs institutionnels prévoient d’investir davantage dans les fonds d’infrastructure au cours des 12 prochaines années. Seuls 10% prévoient de réduire la voilure. Les stratégies Core Plus aux Etats-Unis et en Europe sont aujourd’hui les plus prisées par les investisseurs institutionnels. Explications.



Identifiant Mot de passe mot de passe oublié? Connexion Entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Retour au formulaire de connexion Récupérer