INFRASTRUCTURES – QUELLES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT POUR LES AEROPORTS DE DEMAIN ?

Les effets de la pandémie ont engendré une baisse du trafic aérien mondial de l’ordre de 70% en 2020. Selon différentes prévisions, le retour à un niveau de trafic aérien similaire à celui d’avant-crise ne devrait pas intervenir avant 2024 au plus tôt, les restrictions sanitaires, les fermetures de frontières à répétition et l’apparition de nouveaux variants du COVID-19 ayant ralenti la reprise. Cette reprise contrariée accélère la réflexion sur un changement de trajectoire. Les gestionnaires d’aéroports s’interrogent aujourd’hui sur de nouveaux modèles de développement afin de s’adapter aux contraintes sanitaires et environnementales, ainsi qu’aux nouveaux modes de consommation. Tour d’horizon.



