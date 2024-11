Infrastructures : quels nouveaux paradigmes de la décarbonation ?

La semaine de l’infrastructure a remporté un vif succès, réunissant 250 intervenants à Bercy du 4 au 8 Novembre. Une semaine de réflexions intenses qui était l’occasion d’imaginer le futur des infrastructures, avec un accent particulier sur la décarbonation et la durabilité. Deux des plus brillants acteurs de leur génération, Vincent Levita, Président fondateur d’Infravia et Nicolas Rochon Président fondateur de RGREEN INVEST se sont prêtés au jeu en imaginant les nouveaux paradigmes de la décarbonation. Morceaux choisis.



