Infrastructures : vers une nouvelle dynamique

Que ce soient en termes d’investissement ou de levées de fonds, on sent un frémissement sur le marché français et européen des infrastructures. D’ailleurs, les chiffres de Preqin montrent que 40% des LP’s sondés en 2025 envisagent d’augmenter leur allocation dans les douze mois à venir. Malgré une diminution de la liquidité récemment, la performance de l’infrastructure reste une des plus fortes toutes classes d’actifs confondus. D’ici 2030, elle pourrait atteindre 3000 milliards de dollars. Reste à trouver les clés pour finaliser les opérations parfois ralenties par un environnement politique et économique fluctuant. Réunis dans les locaux du cabinet Orrick autour de Quentin le Cloarec, Head of Infrastructure Investments chez Crédit Agricole Assurances (premier investisseur institutionnel dans les infrastructures en France), plusieurs professionnels reviennent sur la dynamique du marché actuel et imaginent l’avenir avec optimisme.



Identifiant Mot de passe mot de passe oublié? Connexion Entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Retour au formulaire de connexion Récupérer