InfraVia lance un Fonds de 2 Md€ dédié aux Métaux Critiques

L’équipe de gestion connue pour être innovante se lance dans un nouveau projet dédié aux Métaux Critiques. Destiné à investir dans les métaux critiques, ce fonds permettra de soutenir la transition énergétique et de sécuriser les approvisionnements de l’industrie française et européenne. Il s’agit de la troisième stratégie d’investissement pour InfraVia, société d’investissement créée il y a 15 ans, déjà présente dans les infrastructures et la tech.



