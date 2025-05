La capitalisation boursière des 100 premières entreprises dans le monde a augmenté de 7 %

Au 31 mars 2025, la capitalisation boursière des 100 premières entreprises a atteint un nouveau sommet, bien qu’à un taux de croissance plus lent que l’année précédente, le sentiment des investisseurs à l’égard des valeurs technologiques et d’IA s’étant modéré. Les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques ont introduit une volatilité importante dans les cours des actions du Top 100. Ce contexte continuera probablement à freiner les taux de croissance futurs des 100 premières sociétés. A noter que l’Europe est un peu à la traine comparé aux Etats-Unis. Seules 3 sociétés du CAC 40 font partie de ce TOP 100 mondial : LVMH, Hermes et L’Oréal.



