La chine devrait consolider sa position de leader dans les renouvelables d’ici 2030

Selon le dernier rapport de l’Association international de l’Energie sur les énergies renouvelables dans le monde dans l’électricité, les transports et la chaleur, la Chine devrait consolider sa position de leader mondial des énergies renouvelables avec 60 % de l’expansion de la capacité mondiale à l’horizon 2030. Le pays devrait abriter un mégawatt sur deux de toute la capacité d’énergie renouvelable installée dans le monde entier en 2030, après avoir dépassé ses 1 200 GW à la fin de la décennie pour le solaire photovoltaïque et l’éolien six ans plus tôt. Depuis la fin des tarifs de rachat en 2020. La capacité solaire photovoltaïque cumulée de la Chine a presque quadruplé et la capacité éolienne a doublé, sous l’effet de la compétitivité-coûts et des politiques de soutien.



