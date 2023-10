Si en valeur, la banque aux 51 Md€ sou gestion, a vu ses investissements fléchir de 30% au premier semestre 2023, certains segments restent toujours dynamiques, notamment le capital développement. Via son activité de fonds de fonds, Bpifrance continue aussi de jouer son rôle de catalyseur de marché en investissant 600 M€ sur les six premiers mois. Le second semestre pourrait être encore plus actif.



Identifiant



Mot de passe

Forgot password? Identifiant

Back to login form